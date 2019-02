Zum Wochenausklang hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.906,78 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von SAP entgegen dem Trend deutlich im Plus, gefolgt von RWE und von Linde. Die Anteilsscheine von Wirecard standen wie schon am Vortag mit einem kräftigen Kurseinbruch von über elf Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Thyssenkrupp und von der Deutschen Bank. Marktbeobachtern zufolge sind neue Vorwürfe gegen Wirecard wegen Bilanzmanipulationen in Asien der Grund für den Kurseinbruch bei dem Zahlungsdienstleister. Die Polizei in Singapur hatte am Freitag die dortige Niederlassung von Wirecard durchsucht, berichtet die "Financial Times" am Freitag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1324 US-Dollar (-0,16 Prozent).