Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der Woche mit Verlusten beendet. Der Leitindex SMI gab im Tagesverlauf immer weiter ab und lag zeitweise unter die Marke von 9'000 Punkten. Damit setzte sich der Abwärtstrend vom Donnerstag fort. Auf Wochensicht resultierte jedoch ein geringes Plus. Wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren hätten sich die Anleger vor dem Wochenende keinen unnötigen Risiken ausgesetzt, sagten Händler. "Die Investoren sind ein wenig nervös. Sie fürchten, dass der Handelsstreit der USA mit China und der Brexit die schwächelnde Wirtschaft weiter bremsen."

Die Konjunktursorgen nahmen wieder zu, nachdem sich enttäuschende Konjunkturzahlen in Europa häuften. So haben die schwächere Weltkonjunktur und handelspolitische Unsicherheiten 2018 etwa beim deutschen Maschinenbau Bremsspuren hinterlassen. Vor allem zum Jahresende lief es in der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie schlechter als erwartet, und auch in Italien ist im Dezember die Industrieproduktion zum vierten Mal in Folge geschrumpft.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,36 Prozent tiefer bei 9'003,41 Punkten (Tagestief 8'981). Im Vergleich zum vergangenen Freitag betrug das Plus rund 0,1 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab am Berichtstag 0,68 Prozent auf 1'385,95 ...

