Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach fordert seine Partei auf, sich bei dem am Sonntag beginnenden Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik über die künftige Einreisepolitik zu verständigen. In einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal T-Online schreibt Bosbach: "Wichtig wäre eine glasklare, unmissverständliche Antwort auf die nahe liegende Frage: Soll es auch in Zukunft dabei bleiben, dass allein das Asylgesuch an der Landesgrenze ausreicht, um einreisen zu dürfen - auch ohne Pass oder andere Personaldokumente? Dass also das Wort 'Asyl' die ansonsten vorgeschriebenen Einreiseformalitäten ersetzt - obwohl alle Antragsteller über sichere, verfolgungsfreie Staaten und stabile Demokratien einreisen möchten?"