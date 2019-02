Der Duke of Edinburgh und Ehemann der britischen Königin, Prinz Philip, gibt freiwillig seinen Führerschein ab. Das teilte der Buckingham Palace am Samstagabend mit.

Der 97-jährige Philip war am 17. Januar mit einem Geländewagen in einen Verkehrsunfall in der Nähe des Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk verwickelt gewesen, bei dem er mit einem Pkw zusammenstieß und sich mit seinem Geländewagen überschlug. Dabei verletzte sich die Pkw-Fahrerin und die Beifahrerin brach sich das Handgelenk. Philip blieb bei dem Unfall unverletzt. Er entschuldigte sich einige Tage später in einem Brief an die Frau.