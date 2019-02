Der aktuelle Anstieg des Goldpreises treibt auch die Aktie eines der 10 größten Goldproduzenten der Welt weiter an. Fast vier Prozent legte dieser bereits in diesem Jahr zu und die Aktie von Sibanye noch deutlich mehr. Dieser Trend könnte auch weiter anhalten, nach dem die wichtige 1.300 Dollar Marke durchbrochen wurde, könnte dies der nächste wichtige Schritt sein. Die Aktie von Sibanye konnte in diesem Jahr bereits 30 Cent zulegen, was einem Kursanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...