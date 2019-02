In den Sonntagspartien des 21. Zweitligaspieltages hat der 1. FC Heidenheim beim SV Darmstadt 98 mit 2:1 gewonnen und mit einem vierten Platz Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Robert-Nesta Glatzel lieferte beide Heidenheimer Treffer, in der 35. regulär und in der 60. Minute per Elfmeter, Darmstadts Johannes Wurtz gelang in der 84. Minute der Anschlusstreffer.

Holstein Kiel spielte dagegen parallel beim 1. FC Magdeburg in einer auf beiden Seiten chancenreichen Partie 1:1 unentschieden und findet sich auf Platz sechs der Tabelle wieder. Im Kellerduell zwischen Erzgebirge Aue und dem FC Ingolstadt 04 gewannen die Gäste aus Bayern mit 3:0 und lösten sich damit vom Tabellenende. Dort ist punktgleich der MSV Duisburg.