Die Bayern spielen im DFB-Pokal-Viertelfinale mit Heimrecht gegen den 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Die weiteren Auslosungsergebnisse: FC Schalke 04 - Werder Bremen, SC Paderborn 07 - Hamburger SV, FC Augsburg - RB Leipzig. Das Viertelfinale ist am 2. und 3. April 2019, das Halbfinale am 23. und 24. April 2019 und das Finale am 25. Mai 2019 in in Berlin. Als Losfee fungierte am Sonntaabend der deutsche Handballnationalspieler Fabian Böhm, Ziehungsleiterin war die Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg.