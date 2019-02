Auf Wunsch vieler Mitglieder hat die Erzeugergenossenschaft Landgard am Donnerstagabend die Landgard Awards in der Kategorie Obst & Gemüse 2019 wieder im Rahmen der Fruit Logistica verliehen. Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender der Landgard eG, überreichte den Preis als "Erzeuger des Jahres Obst & Gemüse" gemeinsam mit Boxlegende Axel Schulz in diesem Jahr an...

Den vollständigen Artikel lesen ...