Eine dubiose Berichterstattung hat die Aktie in den Keller geschickt. In verschiedenen Berichten konnte man verfolgen, dass es sich um eine Short-Attacke gehandelt haben soll. Mit Leerverkäufen soll die Aktie abgestürzt sein und diese Art von Angriffen hat Wirecard bereits seit einigen Jahren erleben müssen. Wirecard-Vorstand Alexander von Knoop und Jan Marsalek hatten am 07. Februar nach dem Absturz Aktien im Wert von etwa 220.000 Euro gekauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...