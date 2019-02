Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting Januar 2019

ttttttttPhaidros Funds Schumpeter Aktien Der PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN gewann je nach Anteilsklasse zwischen +4,50% und +4,59%. Die Aktienquote betrug im Schnitt rund 80%, wobei Zuflüsse für Nachkäufe bestehender Positionen wie auch neuer Titel verwendet wurden. So wurden u.a. die Positionen von Apple, Alphabet, Amadeus IT und Salesforce aufgestockt; mit Zendesk und Arista Networks wurden zudem zwei neue Herausforderer ins Portfolio aufgenommen. Besonders positiv entwickelten sich die Aktien von Alibaba, Gilead und Moodyu2019s, eine negative Wertentwicklung verzeichneten Siemens Healthineers, Medtronic und Unilever. Insgesamt befinden sich aktuell 32 Titel im Portfolio, bestehend aus 24 Monopolisten, 5 Herausforderern und 3 Ausnahmen. Trotz der erwarteten Erholung an den Aktienmärkten und der Hinzunahme von zwei neuen Herausforderern bleibt die Portfoliozusammenstellung vorerst eher defensiv, da weltweit nach wie vor zahlreiche Risikoherde am Köcheln sind, die kurzfristig zu erneuten Verwerfungen führen könnten. Gerade auf politischer Seite sind noch viele Unsicherheiten vorhanden, die die Stimmung schnell wieder kippen lassen und sich auch langfristig negativ auf die Realwirtschaft auswirken könnten. Phaidros Schumpeter Aktien MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. - - 8,0 11,2 3J p.a. - - 7,1 9,6 1J - - -2,6 14,4 YTD 4,6 - 7,2 - * Morningstar Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend