Der Verkaufsdruck gegenüber der europäischen Währung bleibt erhalten und so findet der Handel des EUR/USD zum Beginn der neuen Handelswoche in der Nähe der kritischen 1,1300 Unterstützung statt. EUR/USD schaut auf Handel Der bullish Versuch des Paares verblasste schnell im Bereich der 1,1300 und so bewegt sich das Paar innerhalb einer schmalen Range ...

Den vollständigen Artikel lesen ...