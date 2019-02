New York - Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) will an die Börse zurück. Das Unternehmen plant, seine Aktien unter dem Kürzel "LEVI" an der New York Stock Exchange zu listen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Mittwoch hervorgeht. Als angepeilter Emissionserlös wurden 100 Millionen Dollar angegeben, dabei dürfte es sich aber wie in solchen Fällen üblich zunächst nur um einen Platzhalterbetrag handeln.

Laut ...

