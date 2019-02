Die Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), Barbara Bitzer, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kritisiert. Sie erklärte unter welchen Bedingungen die Gesellschaft wieder Klöckners Gremium beitreten würde: "Wenn wir den Eindruck haben, dass das Ernährungsministerium ernsthaft daran interessiert ist, etwas zu ändern, dann sind wir natürlich wieder bereit, mitzumachen", sagte Bitzer dem Nachrichtenportal T-Online.

Im Kampf gegen ungesunde Ernährung fordert die DDG eine andere Strategie. "Die effektivste Maßnahme gegen Übergewicht und Adipositas wäre die Einführung einer Steuer auf ungesunde Produkte", so Bitzer weiter. Auch der Sprecher des Vereins Foodwatch, Andreas Winkler, hält nichts von Klöckners Plänen: "Solche freiwilligen Selbstverpflichtungen sind in der Regel das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind." Lebensmittelhersteller hätten kein Interesse daran, "freiwillig gesündere Lebensmittel anzubieten", so Winkler weiter.