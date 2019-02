Winterthur - Der Winterthurer Traditionskonzern Sulzer bleibt auf Wachstumskurs. Nach dem schwachen Jahr 2016 gelang 2018 wie schon im Jahr davor mit dem Bestellungseingang ein zweistelliges Wachstum.

Dieser erhöhte sich um knapp 12 Prozent auf 3,53 Milliarden Franken und auch der Umsatz wuchs in dieser Grössenordnung auf 3,36 Milliarden. Dazu haben allerdings verschiedene Akquisitionen einen guten Teil beigetragen. Bereinigt um diese und auch um negative Währungseffekte resultierte beim Auftragseingang ein organisches Plus von 8,4 Prozent, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte.

Wachstum in allen vier Divisionen

Zum Wachstum von Umsatz und Bestellungseingang haben alle vier Divisionen von Sulzer beigetragen. "Wir haben die gesetzten Ziele erreicht und 2018 starke Ergebnisse erzielt", lässt sich in der Mitteilung CEO Greg ...

