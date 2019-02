Bern - Das Zentrum Paul Klee bringt die erste umfangreiche Retrospektive von Paul Klee nach Brasilien. In drei Ausstellungsstationen in Saõ Paulo, Rio de Janeiro und Belo Horizonte gibt eine umfassende Gesamtschau mit über 120 Werken einem breiten brasilianischen Publikum Einblick in das vielseitige Schaffen des Künstlers.

Ausstellung «Equilíbrio Instável»

Die Ausstellung ermöglicht mit 123 Werken aus der Sammlung des Zentrum Paul Klee einen breiten Überblick über verschiedene Phasen und Aspekte von Klees Schaffen, so dass ein umfangreiches Bild von Paul Klee als Mensch, Denker und Künstler vermittelt werden kann. In einer multimedialen Sektion ...

