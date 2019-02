New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Die Technologiewerte jedoch konnten nicht an ihre jüngste Rally anknüpfen und schlossen wenig verändert.

Der Dow stieg um 0,46 Prozent auf 25 543,27 Punkte und erreichte damit mittlerweile das höchste Niveau seit Anfang Dezember letzten Jahres. Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 0,30 Prozent auf 2753,03 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 aber ging es nur um 0,02 Prozent auf 7015,88 Punkte nach oben.

Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda verwies auf ermutigende Signale im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Bereits am Dienstag hatten die Anleger erfreut aufgenommen, dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung des Anfang März auslaufenden "Waffenstillstands" im Zollkonflikt mit China erwägt.

Zudem steht Trump im Streit um die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko nach US-Medienberichten vor dem Einlenken. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten, dieser wolle einen Kompromissvorschlag annehmen, den ein parteiübergreifend zusammengesetztes Verhandlungsteam am Montag erreicht hatte. Demnach würde Trump für ...

