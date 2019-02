Zürich - Die Credit Suisse hat im vergangenen Jahr erstmals seit 2014 wieder Gewinn gemacht. Das vierte Quartal war indes - wie auch bei der Konkurrenz - sehr schwierig und geprägt von Volatilität und einer geringen Kundenaktivität.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die Grossbank einen Vorsteuergewinn von 3,41 Milliarden Franken nach 1,79 Milliarden im Vorjahr. Der Reingewinn erreichte 2,06 Milliarden nach einem Verlust von 983 Millionen Franken. In den vorangegangenen drei Jahren war es wegen verschiedener Sonderfaktoren jeweils zu Milliardenverlusten gekommen. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer Ausschüttung in bar von 0,2625 Franken je Aktie aus Kapitaleinlagereserven kommen.

Im vierten Quartal 2018 erzielte die Grossbank einen Vorsteuergewinn von 628 Millionen nach 141 Millionen 2017. Der Reingewinn lag noch bei 292 Millionen Franken nach einem Verlust von 2,13 Milliarden Franken im Vorjahr. Damals hatten hohe Wertberichtigungen ...

