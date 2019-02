Zürich - Die Anlagestiftung Swiss Life konnte 2018 die verwalteten Vermögen erneut deutlich steigern: das ihr anvertraute Bruttovermögen stieg per Ende 2018 um 13 Prozent auf CHF 8,5 Mrd. (Vorjahr: CHF 7,5 Mrd.). Sie gehört damit zu den sechs grössten Anlagestiftungen der Schweiz. Per 2. Mai 2019 ist eine Öffnung der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit» mit einem Volumen von rund CHF 67 Mio. vorgesehen. Zielgruppe dieses Angebots sind Schweizer Pensionskassen, die in ein Segment mit attraktiven Wachstumsperspektiven investieren möchten.

Die thematische Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit» wurde im Dezember 2017 lanciert und investiert in Liegenschaften im Bereich altersgerechtes und betreutes Wohnen, Pflegeeinrichtungen und Gesundheitsimmobilien. ...

