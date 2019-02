Stein am Rhein - Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano ist im Geschäftsjahr 2018 solide gewachsen. Dank des Turnarounds in der Sparte Elcom/Ems legte der Gewinn überproportional zu.

Alle drei Sparten haben zum Wachstum der Gruppe beigetragen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch am stärksten gewachsen ist dabei die grösste Sparte Mechanische Komponenten, welche von einer guten Nachfrage im Bereich der Antriebstechnik für Komfortmöbel in Amerika und in Fernost profitierte. In der Sparte Gehäusetechnik wurde die schwächere Nachfrage im Öl- und Gassektor durch eine gute Entwicklung in der Region Nordamerika und im Kernmarkt Deutschland wettgemacht. Zugelegt hat aber auch die Sparte Elcom/Ems.

Wachstum im 2. Halbjahr etwas abgekühlt

Insgesamt stieg der konsolidierte Bruttoumsatz um 3,7 Prozent auf 650,8 Millionen Euro. Werden die negativen Währungseffekte ausgeklammert, ergab sich ein organisches Plus von 5,4 Prozent. Damit hat sich das Wachstum im zweiten Semester wie erwartet etwas abgekühlt, denn nach den ersten sechs Monaten lag dieses noch bei 8,4 Prozent.

