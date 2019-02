Der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den USA drückt weiter auf die Technologiewerte. Donald Trump will in diesem Zuge bis zum letzten Tag des Ultimatums am 1. März abwarten und setzt damit weiter die Technologiewerte unter Druck. Diese reagieren oft sehr dynamisch auf Nachrichten rund um den Handelsstreit. Ein kleiner Lichtblick könnten die Verhandlungen in der nächsten Woche zwischen US-Finanzminister Mnuchin und den Chinesen sein. Zu ...

