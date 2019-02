Das Kaufinteresse gegenüber der Gemeinschaftswährung ist in der 2. Wochenhälfte zurückgekehrt und so notiert der EUR/USD nach den deutschen Daten im Bereich der 1,1280. EUR/USD Gebote nach Daten, US Daten im Fokus Das Paar konnte seinen gestrigen Pullback umkehren, nach dem es am neuen 2019 Tief von 1,1248 zu einer Bodenbildung kam. Die europäische ...

