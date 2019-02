Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist auch am Donnerstag freundlich in den Handel gestartet. Den Takt geben die Entwicklungen im Handelsstreit vor. Laut Bloomberg will US-Präsident Donald Trump den Verhandlungen mit China 60 Tage mehr Zeit geben.

Ein positives Signal für die Märkte sei auch das aus China gemeldete starke Exportwachstum. Dass die deutsche Wirtschaft knapp einer Rezession entgangen ist, tritt in den Hintergrund. In der Schweiz liegt der Fokus auf der Berichtssaison. Mit Nestlé und der Credit Suisse haben zwei Schwergewichte ihre Jahreszahlen vorgelegt.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 09.10 Uhr um 0,62 Prozent auf 9'220,83 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ...

