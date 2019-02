FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 48 (52) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHEMRING GROUP TO 'OVERWEIGHT' (UW) - TARGET 175 (185) PENCE - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5500 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - FTSE INDICATED -0.13% TO 7182 (CLOSE: 7190.84) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 930 (920) PENCE - 'CONVICTION BUY' - HSBC CUTS DUNELM GROUP TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 650 (520) PENCE - JPMORGAN CUTS RSA INSURANCE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - TARGET 615 (655) PENCE - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1985 (1980) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS RAISES ROYAL MAIL TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 270 (370) PENCE



