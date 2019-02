Paris - Nach einer Flut von Bilanzen grosser Konzerne haben am Donnerstag die Lichtblicke an Europas Börsen überwogen. Anleger reagierten auf die Ergebnisse von Schwergewichten wie Airbus , Schneider Electric , Nestle und Astrazeneca mit Aktienkäufen.

Am Vormittag lag der EuroStoxx 50 mit 0,17 Prozent auf 3207,92 Punkte leicht im Plus. Damit winkt der vierte Handelstag mit Gewinnen in Folge. Im frühen Handel hatte der Leitindex für die Eurozone allerdings mit 0,8 Prozent deutlicher zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember gestiegen. Viele Beobachter rechnen zumindest auf kurze Sicht nicht mehr mit viel Aufwärtspotenzial angesichts der laufenden Handelsgespräche zwischen China und den USA.

Der Pariser Cac 40 behauptete am Mittwoch ein Plus von 0,44 Prozent auf 5096,62 Punkte und der Londoner FTSE 100 rückte um ...

