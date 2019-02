Das Solarunternehmen aus Neckarsulm baut die bisher größte Solaranlage auf einer Universität in Jordanien, die damit das Gros ihrer Energiebedarfs decken will. Die jordanischen Al-Balqa' Applied University will mit dem Photovoltaik (PV)- Kraftwerk 60 Prozent des eigenen Energiebedarfs erwirtschaften. Wie Kaco mitteilte, sei die Tochter Kawar Energy beauftragt worden, einen Solarpark mit einer Leistung ...

