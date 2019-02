Die neue DIN VDE 0100-530 gilt für die »Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel«, insbesondere für die Auswahl von Schalt- und Steuergeräten, die bei der Errichtung zur Anwendung kommen müssen bzw. dürfen. Treffender wäre es gewesen, wenn der Titel in etwa so gelautet hätte: »Schutzgeräte, Überwachungseinrichtungen sowie Schalt- und Steuergeräte«. Realistisch betrachtet befasst sich der Teil 530 in erster Linie nämlich mit der Auswahl von Betriebsmitteln für den Personen- und Sachschutz. Sie wurde zum 1.6.2018 neu veröffentlicht. Bis 1.12.2019 darf sowohl die Ausgabe vom 1.6.2011 als auch schon die neue Norm angewendet werden. Für die Anwendung der bisher gültigen Norm wird vorausgesetzt, dass die Errichtung am 1.12.2019 abgeschlossen ist.

Die neue Norm hat zwar noch nicht das Erscheinungsbild eines Harmonisierungsdokumentes (HD), enthält jedoch die sachlichen Inhalte eines entsprechenden HDs. Außerdem fanden auch schon die Inhalte des Teils 537 - Geräte zum Trennen und Schalten von 1999-06 - in überarbeiteter Form den Eingang in diese Norm.

Inhaltlicher Überblick

Der Autor ergänzt die folgende Normenbeschreibung mit persönlichen Hinweisen zu wesentlichen Änderungen gegenüber der Normenausgabe von 2011 bzw. dem Teil 537 aus dem Jahre 1999. Der Teil 530 ließe sich aus der kritischen Sicht des Autors teilweise eliminieren, da viele hierin enthaltenen Anforderungen bereits in anderen Normenteilen enthalten sind. Dennoch gibt es einen aktuellen Teil 530, der auch angewendet werden und bekannt sein muss.

Speziell zum Abschnitt 532 »Einrichtungen zum Schutz bei Brandrisiken« ist anzumerken, dass die vorhergehende Normenversion für den Begriff »Brandrisiko« fälschlicherweise »Brandschutz« verwendete.

Zum Abschnitt 530.4

Dieser Abschnitt trägt den Titel Allgemeine und gemeinsame Anforderungen. Neu ist hier, dass jedes Teil einer Ausrüstung so ausgewählt und errichtet werden muss, dass die Grundsätze nach DIN VDE 0100-100 und die relevanten Anforderungen in den anderen Teilen der Normenreihe DIN VDE 0100 eingehalten werden.

In etwa beibehalten wurde hingegen die Forderung, dass Schaltkontakte mehrpoliger Einrichtungen zum Trennen und Schalten mechanisch so gekoppelt sein müssen, dass sie praktisch gleichzeitig schließen und öffnen. Neutralleiter dürfen für sich allein nicht schaltbar sein. Schutzeinrichtungen dürfen nicht zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen verwendet werden. Diese Forderung galt in der vorhergehenden Normenversion auch für Überwachungseinrichtungen. Neu ist an dieser Stelle die Ausklammerung von Prüf-, Wartungs- und Instandhaltungszwecken.

Zum Abschnitt 530.5

Dieser Abschnitt trägt den Titel Befestigung von Betriebsmitteln. Der hier enthaltene neuer Abschnitt »Betriebsmittel ohne Umhüllung« sollte man nach Ansicht des Autors eher als Betriebsmittel ohne Basisschutz bezeichnen. Diese müssen in einer normativ geeigneten Dose, oder in einem Gehäuse eingebaut werden. Leistungs- oder Leitungsschutzschalter, Schalter, Steckdosen, Betriebsmittel zur Steuerung usw. dürfen auch in oder auf einem zu öffnenden Elektroinstallationskanal nach den Normen der Reihe DIN EN 50085 (VDE 0604) eingebaut werden.

Zum Abschnitt 531

Dieser Abschnitt trägt den Titel Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung. Derartige Einrichtungen müssen zum Trennen nach DIN VDE 0100-460 und Abschnitt 537 geeignet sein. Anmerkung des Autors: Dies wird auch schon im Teil 410 gefordert, wobei es in DIN VDE 0100-460 keine diesbezüglichen Vorgaben gibt.

Ein automatisches Wiedereinschalten durch Schutzeinrichtungen ist nur in Anlagen zulässig, zu denen nur elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte Zugang haben. Neu sind an dieser Stelle die Ausnahmen, die es für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung geben kann. In TN-, TT- und IT-Systemen dürfen, wie bisher, folgende Schutzeinrichtungen verwendet werden:

Überstrom-Schutzeinrichtungen

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs).

In IT-Systemen dürfen, wie bisher, zusätzlich folgende Überwachungseinrichtungen zur Erkennung von Isolationsfehlern (sie sind also keine Schutzeinrichtungen für den Fehlerschutz) verwendet werden:

Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs)

Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche (IFLS) (Bild 1)

Differenzstrom-Überwachungseinrichtungen (RCMs).

Zum Abschnitt 531.2

Dieser Abschnitt trägt den Titel Überstrom-Schutzeinrichtungen. Die hier aufgeführten Festlegungen sind besser in anderen Teilen der Normenreihe von DIN VDE 0100 enthalten. Dies trifft insbesondere auf den Teil 410 zu, auf den an vielen Stellen des Normenwerks Bezug genommen wird.

Zum Abschnitt 531.3

Dieser Abschnitt trägt den Titel Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) (Bild 2). Neu ist hier Folgendes: Wenn das Durchführen des Schutzleiters durch den Summenstromwandler nicht vermeidbar ist - z.?B. bei bewehrten Kabeln -, muss der Schutzleiter noch einmal in umgekehrter Richtung durch den Summenstromwandler geführt werden. Alle aktiven Leiter (einschließlich N) müssen abgeschaltet werden.

Zum Abschnitt 531.3.2

Dieser Abschnitt trägt den Titel Vermeidung von unerwünschtem Abschalten. Um ein unerwünschtes Abschalten durch Schutzleiter- oder Ableitströme zu vermeiden, darf die Summe dieser Ströme hinter der RCD nicht mehr als das 0,3-fache des Bemessungsfehlerstroms (präziser wäre die Bezeichnung Bemessungsdifferenzstrom) betragen. Normativ dürfen Differenzströme =??50?% zur Abschaltung führen.

Zum Abschnitt 531.3.3

Dieser Abschnitt trägt den Titel Typen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs). Folgende Typen sind in der Norm aufgeführt:

Typ AC: Abschalten sinusförmiger Wechselfehlerströme, die plötzlich auftreten oder langsam ansteigen. Aber RCDs des Typs AC sind nicht zugelassen (präziser wäre die Aussage, dass diese in Deutschland und einigen anderen Ländern nicht zugelassen sind).

Typ A: Abschalten sinusförmiger Wechselfehlerströmen und pulsierender Gleichfehlerströme, die plötzlich auftreten oder langsam ansteigen. Beim Typ A ist die Auslösung bei pulsierendem Gleichfehlerstrom, überlagert mit glattem Gleichfehlerstrom von =?6?mA, sichergestellt. Grundsätzlich sind RCDs des Typs A in elektrischen Anlagen zugelassen. Es fehlt in der neuen Norm ein bisher enthaltener Hinweis, der besagt, dass wenn auf der Lastseite einer RCD elektrische Betriebsmittel fest errichtet sind, die reine Gleichfehlerströme erzeugen können, die RCD vom Typ B oder Typ B+ sein muss.

Typ F: Abschaltverhalten wie Typ A, zusätzlich:

für Fehlerströme mit Mischfrequenzen zwischen Außen- und Neutralleiter oder Außen und geerdetem Mittelleiter, plötzlich oder langsam ansteigend;

für pulsierende Gleichfehlerströme, die glatten Gleichfehlerströmen überlagert sind. Auch bei pulsierendem Gleichfehlerstrom, überlagert mit einem glatten Gleichfehlerstrom von =?10?mA ist die Auslösung sichergestellt.

Typ B: Abschaltverhalten wie Typ F, zusätzlich: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...