Batteriespeicher entwickeln sich ständig weiter. Das gilt auch für das Gerät von Kostal, das im HTW-Speichereffizienzvergleich vorne liegt und mit einem interessanten Geschäftsmodell vermarktet wird. Das Produkt zeichnete unsere Jury als pv magazine highlight top innovation in unserer Märzausgabe aus.Die Verkündung der Ergebnisse des Speichereffizienzvergleichs der HTW Berlin muss für Produktmanager Thomas Garber eine Bestätigung seiner Arbeit der letzten Jahre gewesen sein. Das jüngste Wechselrichterprodukt von Kostal, der Plenticore plus 5.5, liegt vorne, in Kombination mit der BYD Battery Box ...

Den vollständigen Artikel lesen ...