Schau mal einer an - da sind sie ja wieder, die Papiere mit dem Stern! Und ein Fleißsternchen haben sie sich auch verdient, mit der Rückeroberung der wichtigen 50er-Barriere! Die war ja in dem heftigen Rücksetzer vor einer Woche vorübergehend verloren gegangen, womit Daimler eine Art "Strafrunde" einlegen musste und zwischenzeitlich bis an die 48-Euro-Marke abtauchte. Wobei der Rücksetzer aus charttechnischer Sicht als 1A-Pullback durchgeht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...