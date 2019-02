Um die Wirkungsgrade von solarthermischen Kraftwerken zu verbessern, testet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Portugal eine neue Flüssigsalztechnologie. Das DLR hat seine Forschungsschwerpunkte 2019 vorgestellt. Für die Stromerzeugung aus Sonnenergie nimmt das DLR 2019 eine neuartige Flüssigsalz-Parabolrinnen-Testanlage in Portugal in Betrieb. Wie das Forschungszentrum aus Köln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...