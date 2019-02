Der USD Verkaufsdruck half dem EUR/USD dabei über 1,1300 zu steigen, so dass dieser sein neues Tageshoch bilden konnte. EUR/USD Gebote nach US Daten Das Paar bewegte sich schnell nach oben, nach dem die US Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis unerwartet um -1,2 % gefallen sind und die Kern Einzelhandelsumsätze lagen bei -1,8%. Die US Erzeugerpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...