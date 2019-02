Am Donnerstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.089,79 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Wirecard mit einem kräftigen Kurssprung von über fünf Prozent im Plus, gefolgt von RWE und von Merck. Marktbeobachter sehen eine brisante Zeugen-Aussage im Wirecard-Fall als Ursache für den kräftigen Kurssprung bei dem Zahlungsdienstleister. Laut eines Berichts der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll der Staatsanwaltschaft München die brisante Aussage eines Leerverkäufers vorliegen. Der Zeuge soll demnach angeblich zugegeben haben, vorab darüber informiert worden zu sein, wann die "Financial Times" in ihrer Onlineausgabe über den Zahlungsdienstleister berichtete.

Danach hatte die Wirecard-Aktie in kurzer Zeit erheblich an Wert verloren. Nun ermitteln die Behörden wegen Marktmanipulation gegen Unbekannt. Die Anteilsscheine von Bayer standen kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über vier Prozent am Ende der Liste, gefolgt von der Deutschen Börse und von Thyssenkrupp. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1277 US-Dollar (+0,19 Prozent).