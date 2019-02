Die Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, will ihren Kindern mit einem Geschenk aus Bayern eine Freude machen. "Meine Kinder hoffen darauf, dass ich ihnen die leckere bayerische Schokolade mitbringe - was ich auf jeden Fall tun werde", sagte Ivanka Trump der "Bild".

Mit Blickt auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten sagte sie: "Ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Seine Regierung hat wichtige Reformen in Gang gesetzt, die Amerika sicherer, stärker und wohlhabender gemacht haben. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten boomt! Dank der Leistung des Präsidenten, allen Amerikanern wirtschaftliche Möglichkeiten zu bieten, arbeiten in den Vereinigten Staaten so viele Menschen wie nie zuvor." Von diesem Freitag an nimmt sie an der 55. Münchner Sicherheitskonferenz teil.

Der "Bild" sagte sie weiter: "Ich erwarte zwar, dass unser Zeitplan voll sein wird, aber ich hoffe sehr, dass ich die Möglichkeit haben werde, die Uhr am Marienplatz zu sehen!"