Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm 0% auf 92,8, davor 9 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von 91 auf 92,8), Flextronics -0,11% auf 8,94, davor 6 Tage im Plus (9,01% Zuwachs von 8,21 auf 8,95), Unilever -0,82% auf 48,73, davor 5 Tage im Plus (1,73% Zuwachs von 48,3 auf 49,13), Coca-Cola -8,44% auf 45,59, davor 5 Tage im Plus (1,08% Zuwachs von 49,26 auf 49,79), Semperit +1,5% auf 12,18, davor 5 Tage im Minus (-13,42% Verlust von 13,86 auf 12), S&P 500 -0,27% auf 2745,73, davor 4 Tage im Plus (1,74% Zuwachs von 2706,05 auf 2753,03), United Parcel Service -0,19% auf 111,8, davor 4 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 107,94 auf 112,01), Alibaba Group Holding -0,6% auf 168,38, davor 4 Tage im Plus (1,46% Zuwachs von 166,96 auf 169,4), Dialog Semiconductor -0,26% auf 26,92, davor 4 ...

