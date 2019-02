FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.02.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 240 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 260 (320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 195 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 910 (940) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX TARGET TO 150 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES CAPITA GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 160 PENCE - BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 220 (260) PENCE - BERENBERG CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 95 (125) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS REDROW PRICE TARGET TO 690 (710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES CLIPPER LOGISTICS WITH 'BUY' - TARGET 320 PENCE - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 280 (230) PENCE - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 570 (530) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 175 (170) PENCE - CITIGROUP CUTS DRAX GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 320 (373) PENCE - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 6000 (5800) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.17% TO 7185 (CLOSE: 7197.01) POINTS BY IG - HSBC RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 340 (265) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1440 (1380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5400 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS VESUVIUS TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 700 PENCE - UBS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 810 (650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 675 (655) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob