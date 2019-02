Im rheinland-pfälzischen Speyer bei Mannheim ist ein Mann am Donnerstagabend bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses ums Leben gekommen. Gegen 20:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus im Armensünderweg gerufen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die Feuerwehrleute entdeckten in einer Wohnung des Hauses eine stark verbrannte männliche tote Person. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, so die Beamten weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der noch ungeklärten Identität des Toten und der Brandursache wurden aufgenommen, so die Polizei.