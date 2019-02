Paris - Europas Börsen haben am letzten Handelstag der Woche überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg am Freitagvormittag um 0,44 Prozent auf 3196,52 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von 2 Prozent für den Index ab.

Vor einer ganzen Reihe von Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag dürften sich Investoren jedoch nicht allzu weit vorwagen. Denn am Vortag hatten schwache Ergebnisse des Einzelhandels in den USA der Stimmung an den Börsen einen Dämpfer versetzt.

Der Pariser Cac 40 verbuchte ein Plus von 0,70 Prozent auf 5098,07 Punkte. Für den Londoner "Footsie" 100 ging es um 0,12 Prozent auf 7206 Punkte aufwärts.

Mit einer sich abkühlenden Wirtschaft in den USA dürfte der Handelskrieg zwischen den USA und China aus Börsensicht noch mehr an Gewicht gewinnen. "Nun ...

