Frau Steinert, wozu ist ihr NMS gedacht? Larissa Steinert: Sinec NMS dient zur Verwaltung, Überwachung und Diagnose von großen industriellen Netzwerken aus nur einer zentralen Sicht. Und groß heißt für uns bis zu 12 500 Netzwerkteilnehmer. Identifizierte Risiken oder Anomalien des Netzwerkes - etwa unterschiedliche Firmware-Versionen oder ein geräte-übergreifendes Ändern der Gerätepasswörter - lassen sich damit per Knopfdruck über einen intelligenten Rollout lösen. Das soll der große Wurf sein, als den sie die Lösung auf der SPS vorgestellt haben? Larissa Steinert: Mehr noch: Wir verstehen unsere Lösung übergreifend als ein ‚Gesundheitsprogramm' moderner Netzwerke. Denn unser NMS beobachtet, diagnostiziert und agiert, wenn nötig. Das System deckt dazu alle Aspekte des FCAPS-Modells der International Organization for Standardization ab. Welche sind das? Larissa Steinert: Ein zentrales Element ist sicherlich die Erkennung und Darstellung aller Netzwerkteilnehmer. Somit entsteht eine stets aktuelle Landkarte, welche Teilnehmer mit welchen Eigenschaften sich an welchem Ort im Netzwerk befinden. Diese ‚Who is who'-Darstellung wird im zweiten Aspekt, dem Fault Management, mit Diagnoseinformationen angereichert. Dabei greift Sinec NMS auf eine Vielzahl der in Produktionsnetzwerken verfügbaren Protokolle zurück - nutzt also nicht nur das SNMP-Wissen, sondern auch Diagnosedaten, die beispielsweise über Simatic ...

