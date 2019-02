Zug - Die Precious Woods Gruppe hat 2018 insgesamt ein Umsatzwachstum von 3% erzielt. Das Betriebsergebnis wird aber durch ausserordentliche Aufwände in Brasilien, deren Ursachen in der Vergangenheit liegen, und Auslieferungsschwierigkeiten sowohl in Gabun als auch in Brasilien negativ beeinflusst, wie .

Während der Umsatz Precious Woods Gabon 5% unter dem Vorjahreswert liegt, erzielte Precious Woods Amazon einen Umsatzzuwachs von 20%.

Erschwerte Verschiffungsbedingungen

Im Geschäftsjahr 2018 litt Precious Woods im ersten Halbjahr unter erschwerten Verschiffungsbedingungen aus Brasilien und im zweiten Halbjahr aus Gabun. Ab Juni normalisierte sich die Situation ...

