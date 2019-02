Peking - China und die USA ringen kurz vor Ablauf eines Ultimatums am 1. März weiter um eine Einigung im Handelskonflikt. Zwar war nach einer zweitägigen Verhandlungsrunde in Peking am Freitag von Fortschritten die Rede. Die zwei grössten Volkswirtschaften vereinbarten aber weitere Gespräche. In der kommenden Woche soll eine chinesische Delegation in die US-Hauptstadt reisen. "Nächste Woche werden sich beide Seiten in Washington treffen", teilte Chinas Präsident Xi Jinping mit.

Man habe in Peking "produktive" Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb US-Finanzminister Steven Mnuchin nach Ende der Verhandlungen auf Twitter. In den Gesprächen seien "wichtige Fortschritte" erzielt worden, bekräftige auch Xi Jinping, der Mnuchin und den US-Handelsbeauftragten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...