Bern - Wabco Automotive, ein weltweit führender Zulieferer von Brems- und Fahrsystemen für Nutzfahrzeuge, siedelt seinen künftigen globalen Hauptsitz im Kanton Bern an. Das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen wird in einer ersten Phase bis zu 40 Mitarbeitende des obersten Managements von Belgien in den Kanton Bern verlegen. Ein späterer Ausbau des neuen Standorts als Kompetenzzentrum für neue Technologien ist vorgesehen, wie die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern in einer Mitteilung schreibt.

Der Aufbau des globalen Hauptsitzes von Wabco im Kanton Bern ist das Ergebnis einer mehrmonatigen internationalen Standortsuche. Der Konzern interessierte sich für die Schweiz als innovationsfreundliches und politisch stabiles Land und beurteilte im Verlauf der ...

