Kool Savas steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Das Album "KKS" des deutschen Rappers stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von "They've Given Me Schrott! - Die Outtakes" der Rockband Die Ärzte, das ebenfalls neu einstieg. Auf dem dritten Platz befindet das ebenso neu eingestiegene Album "thank u, next" von Ariana Grande. In den Single-Charts stieg "Ferrari" von Eno feat. Mero neu auf den ersten Platz ein, gefolgt von Capital Bra mit der Single "Prinzessa", die vom ersten auf den zweiten Platz rutschte. Auf dem dritten Platz befinden sich die Neueinsteiger Azet & Zuna mit der Single "Hallo Hallo".

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.