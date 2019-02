In einer Auswertung kam das PI Berlin zu dem Schluss, dass die Qualität der Modulfertigung vor allem in Asien und in großen Produktionen hoch sei. Allerdings beziehen sich nur gut zwei Prozent der auditierten Produktionskapazitäten von 67 Gigawatt auf Modulfertigungen in Europa. Die Audits - die Grundlage für ein jüngst veröffentlichtes White-Paper bilden - sind zwischen 2012 und 2018 hauptsächlich von Solarbuyer durchgeführt worden.Im Januar veröffentlichte das PI Photovoltaik-Institut Berlin (PI Berlin) ein White-Paper. Grundtenor: Die Qualität der Fertigungen der Photovoltaik-Hersteller sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...