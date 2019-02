Es war einer der ersten öffentlichen Auftritte von Andreas Feicht. Er nahm alle Hoffnungen, dass beim Thema CO2-Bepreisung kurzfristig Änderungen erfolgen werden.Der neue Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht, hatte auf dem Neujahrsempfang des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) am Donnerstagabend in Berlin einen seiner ersten öffentlichen Auftritte. Rund 1300 Gäste warteten mit Spannung auf seine Rede und dürften am Ende doch eher desillusioniert sein. Immerhin hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) neun Monate gebraucht, um überhaupt einen Staatssekretär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...