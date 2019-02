London - Mehr als 1500 Banking-Technologiespezialisten haben CREALOGIX TimeWarp zum «Best of Show»-Produkt auf der diesjährigen FinovateEurope in London gewählt. Die intuitiven Simulationen der App ermöglichen es Kunden, die Folgen finanzieller Entscheidungen zu verstehen, bevor sie getroffen werden. Mit diesem Insight-Tool behalten Nutzer nicht nur die Übersicht über ihre vergangene und aktuelle Finanzsituation, sondern sind auch erstmalig in der Lage, umsichtig mit ihrem Geld umzugehen. Es ist die dritte Auszeichnung in Folge für den führenden Digital-Banking-Softwareanbieter.

Auf der FinovateEurope, der international angesehenen Innovationsmesse für Finanztechnologie, standen am 13. Februar 2019 Vordenker aus über 60 führenden Fintech-Unternehmen für ihre Live-Demos auf der Bühne. Das Veranstaltungsformat erfordert es, neue Lösungen dem grossen Fachpublikum in einer exakt siebenminütigen Demo ohne begleitende Folien oder Videos vorzustellen. Die prestigeträchtige Auszeichnung «Best of Show» geht an die Unternehmen, welche die meisten Stimmen des Fachpublikums erhalten haben. Unter den Ausgezeichneten war zum dritten Mal in Folge Crealogix, die ihre neue Finanz-Simulationsapp «TimeWarp» vorstellte.

Smarte Entscheidungen, mehr Kontrolle

«Time Warps» stehen in der Science-Fiction für Zeitverzerrungen und ermöglichen ...

