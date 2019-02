Der im Oktober letzten Jahres gebildete Aufwärtstrend ist noch immer vollkommen intakt. Erst in den vergangenen beiden Handelstagen kam es zu einem weiteren starken Kaufimpuls, welcher zu einem neuen Hoch führte. Zuvor pendelte der Markt der Rewe AG Aktie über mehrere Wochen in einer schmalen Range, innerhalb welcher recht viel Volumen umgesetzt wurde. Dass der Kurs hier nun mit Momentum in die Aufwärtsrichtung ausgebrochen ist, spricht weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...