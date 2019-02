Wie wir es bei RuMaS bereits in unseren Berichten in der vergangenen Woche vermutet hatten, dienten die Berichte der Financial Times der Kursmanipulation der Wirecard Aktie. Wie bereits vor einem Jahr manipulierte die Zeitung mit seinen Berichten den Kurs und informierte bestimmte Shortseller vor Veröffentlichung der Artikel. Wie die Staatsanwaltschaft München berichtet, gibt es Aussagen eines Zeugen, der bestätigt vorab von der britischen Zeitung ...

