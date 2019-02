Salateinheiten von unter 500 g sind besonders für Anbausysteme mit hoher Dichte geeignet, die die Produktionskosten verringern. Nunhems® hat sich erneut entschieden, mit dem klaren Ziel gegen den Strom zu schwimmen, den Romana-Salatmarkt zu revolutionieren. In diesem Markt ist die Größe sehr wichtig, hieß es in einer Pressemitteilung. Foto BASF Nunhems® In der Tat...

Den vollständigen Artikel lesen ...