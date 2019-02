Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat gefordert, in der Sicherheitspolitik die Bedeutung der Atommacht China stärker zu beachten. "Es ist wichtig, dass wir China stärker in den Fokus nehmen", sagte von der Leyen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben).

"Es ist an der Zeit, dass wir intensiver die Vorteile, aber auch die Schwächen und Gefahren dieser neuen Macht miteinander diskutieren." Der Umgang mit China sei schwieriger als mit vielen anderen Ländern. "Diese Herausforderung wird in den nächsten Jahren eher noch wachsen", sagte von der Leyen. Die Bundesregierung will China nach Aufkündigung des Abrüstungsvertrags INF durch die USA und Russland für eine neue Abrüstungsinitative gewinnen.