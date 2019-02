S&T hat sich vom Allzeithoch mit 28,06 Euro Ende September 2018 durch eine tiefe Talsohle gekämpft und es sieht im Moment so aus, als ob Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist. Das Tief aus dem Dezember war aus heutiger Sicht der Wendepunkt und es hat sich eine Bodenbildung ergeben, die Hoffnung auf weitere Kursgewinne aufkommen lässt. Seit 23. Januar hat der Kurs etwas mehr an Fahrt gewonnen und die Chartindikatoren zeigen nach Norden. Das österreichische ...

