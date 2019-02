Am 15. Februar präsentierte das Unternehmen gute Zahlen. Der Nettogewinn konnte gesteigert werden und die Aktie machte einen Freudensprung. Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm eigener Aktien in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro bis Ende 2019 angekündigt. Den Aktionären hat man eine Dividendenerhöhung um einen Euro auf neun Euro je Aktie in Aussicht gestellt, was einer Steigerung von 12,5 Prozent entspricht und in dieser Höhe nicht erwartet wurde.Am ...

